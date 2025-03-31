Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 31 марта 2025Забота о себе

После 32 лет несчастного брака женщина нашла спорный способ утешиться

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KinoMasterskaya / Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени Лиза, которая прожила 32 года в несчастном браке, после развода начала встречаться с женатыми мужчинами. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам Лизы, за годы брака она полностью разочаровалась в муже. После развода она зарегистрировалась на сайте знакомств с женатыми мужчинами и начала заводить с ними романы. Женщина отметила, что общается там со щедрыми, состоявшимися, уверенными в себе и успешными людьми. В общей сложности у нее были романы с 16 женатыми мужчинами.

«Все дело в усилиях, которые прикладывают эти мужчины. Планирование, жесты, желание произвести на меня впечатление — это опьяняет. Мне не нужны их деньги, но мне нравится, как они меня балуют», — рассказала Лиза. Она похвасталась, что благодаря новым любовникам обедала в ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», и бывала на частных яхтах.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

Лиза добавила, что с точки зрения морали ее выбор сомнителен, но благодаря романам с женатыми мужчинами она чувствует себя сексуальнее, сильнее и увереннее, чем когда-либо.

Все супружеские пары, которых я знаю, несчастны. Женщины чувствуют себя игнорируемыми, мужчины — запертыми в ловушке. Между тем, я получаю страсть, волнение, удивительные свидания — без скучной части

Лиза

Ранее семейный психолог Яна Катаева назвала способ восстановить доверие после измены. Самой сложной задачей на первом этапе она назвала готовность разделить тяжелые чувства партнера и его негативные эмоции.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    В МИД заявили о движении ЕС к саморазрушению

    Российский тревел-блогер раскрыл главные причины ссор в американских семьях

    Кадровый голод вынудил работодателей активнее нанимать одну категорию россиян

    Удары по опорным пунктам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Минобороны подало иски к РЖД почти на 100 миллионов рублей

    Найден способ восстановления зрения

    Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР

    В Венгрии рассказали об одной просьбе Украине

    ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше