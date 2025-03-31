Стало известно о попытке мурманского стрелка замедлить штурм

Mash: В Мурманске стрелок заблокировал вход на крышу дома колючей проволокой

Перед тем, как начать стрельбу, мурманский стрелок заблокировал вход на крышу дома колючей проволокой. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Уточняется, что именно колючая проволока помешала быстро начать штурм.

Ранее появилась информация о том, что мужчина, открывший стрельбу, ранен. До этого сообщалось, что стрелка нейтрализовали. Операция завершилась спустя два часа после первых сообщений об инциденте.

О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.