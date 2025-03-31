Стрелявший с крыши в Мурманске получил ранение

РИА Новости: Открывший стрельбу в Мурманске мужчина ранен

Стрелявший с крыши здания в Мурманске ранен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Источник агентства сообщил, что мужчина, открывший стрельбу в Мурманске, ранен.

Ранее сообщалось, что полиция нейтрализовала стрелка в Мурманске. Операция завершилась спустя два часа после первых сообщений об инциденте.

О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.