Появилось первое фото Паши Техника из тайской больницы

В Сети опубликовали первое фото рэпера Паши Техника из тайской больницы

В сети опубликовали первую фотографию рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) после госпитализации в Таиланде. Снимок из тайской больницы опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованном снимке видно, что Павел находится в бессознательном состоянии и подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Также близкие артиста сообщили, что сейчас его состояние близко к «крайне тяжелому». Сообщается, что врачи подозревают бактериальную пневмонию.

Ранее стало известно, что у рэпера Паши Техника поражено почти 100 процентов легких.