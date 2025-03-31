Представляющего США посла вызвали в МИД Ирана после угроз Трампа

Tasnim: МИД Ирана вызвал представляющего США посла после угроз Трампа

МИД Ирана после угроз американского президента Дональда Трампа вызвал представляющего США посла Швейцарии в Тегеране. Об этом сообщает Tasnim.

«После продолжающихся злодеяний Израиля на Ближнем Востоке и угроз Трампа сегодня утром посол Швейцарии в Тегеране, как представитель американских интересов, был вызван в МИД Ирана», — передает иранское агентство.

Швейцарскому дипломату была предъявлена нота о готовности Ирана незамедлительно ответить на любую угрозу со стороны Израиля и США, отметили в МИД.