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20:46, 31 марта 2025Бывший СССР

Приднестровье прокомментировало заявления о бегстве молдавского оппозиционера

МИД ПМР опроверг заявления о бегстве молдавского оппозиционера Нестеровского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опровергло заявления о бегстве на территорию государства молдавского оппозиционера Александра Нестеровского. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Правоохранительные органы Приднестровской Молдавской республики информацией о нахождении господина Нестеровского на территории Приднестровья не располагают», — подчеркивается в заявлении.

МИД ПМР прокомментировал высказывание директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ о якобы бегстве Нестеровского на территорию Приднестровья.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения властей республики в укрывательстве Нестеровского. Он назвал утверждения молдавских силовиков неосновательными и голословными.

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