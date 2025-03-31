Приднестровье прокомментировало заявления о бегстве молдавского оппозиционера

МИД ПМР опроверг заявления о бегстве молдавского оппозиционера Нестеровского

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опровергло заявления о бегстве на территорию государства молдавского оппозиционера Александра Нестеровского. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Правоохранительные органы Приднестровской Молдавской республики информацией о нахождении господина Нестеровского на территории Приднестровья не располагают», — подчеркивается в заявлении.

МИД ПМР прокомментировал высказывание директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ о якобы бегстве Нестеровского на территорию Приднестровья.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения властей республики в укрывательстве Нестеровского. Он назвал утверждения молдавских силовиков неосновательными и голословными.