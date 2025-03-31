Продвигающая написанный эзотериком учебник депутат ГД ответила на критику РПЦ

Депутат ГД Останина назвала провокацией критику со стороны РПЦ и Совфеда

Продвигающая написанный в соавторстве с эзотериком Ксенией Мосуновой учебник по «семьеведению» депутат Госдумы Нина Останина назвала провокацией критику со стороны Русской православной церкви (РПЦ) и Совфеда. Так на высказывания священника Павла Островского и сенатора Андрея Клишаса Останина ответила в комментарии порталу «Подъем».

По словам Останиной, она не услышала от отца Павла или сенатора Клишаса конструктивной критики в адрес содержания пособия. «Конечно, это информационная провокация, заготовленная, и совершенно очевидно, что связана она не только с учебником "Семьеведение"», — заявила продвигающая учебник депутат.

Парламентарий подчеркнула, что ей малоинтересна «личная жизнь» авторов пособия.

Ранее священник РПЦ Павел Островский заявил, что не сомневается в том, что «родологи, экзистенциальные психологи и прочие эзотерики, пригретые думским комитетом по вопросам семьи, никакого отношения к духовно-нравственным традициям России не имеют». Его поддержал сенатор Клишас.