В РПЦ и Совфеде раскритиковали поддержавшего курс «семьеведения» депутата

Священник РПЦ Островский и сенатор Клишас раскритиковали депутата ГД Останину

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский и сенатор Андрей Клишас раскритиковали депутата Госдумы (ГД) Нину Останину, поддержавшую введение в российских школах единого курса по «семьеведению» по составленному при участии эзотерика Ксении Мосуновой пособию. Это следует из публикаций в Telegram-каналах священнослужителя и члена верхней палаты российского парламента.

В блоге отец Павел рассказал, что подвергся необоснованной критике со стороны Останиной, которая в ответ на его позицию по упомянутому пособию придралась к его пастырской деятельности и вырвала его высказывания из контекста, приписав ему сочувствие идеям чайлдфри (пропаганда чайлдфри запрещена в России), ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и принудительной вакцинации. Островский отметил, что претензии депутата не состоятельны, и подчеркнул, что по-прежнему выступает против привлечения эзотериков в систему образования.

«У меня нет сомнений, что родологи, экзистенциональные психологи и прочие эзотерики, пригретые думским комитетом по вопросам семьи, никакого отношения к духовно-нравственным традициям России не имеют», — заявил Островский. С ним согласился сенатор Клишас, который счел уровень дискуссии Останиной недостойным. «Отец Павел, не удивляйтесь, это уровень обсуждения в Думе. Вариант нормы», — поддержал священника член Совфеда.

С 2024-2025 учебного года в российских школах начали преподавать новый предмет — семьеведение. Уроки должны посещать учащиеся 5-9 классов. Это новая дисциплина, которая знакомит учеников с социальным институтом семьи. Депутат Останина предложила сделать образовательный курс семьеведение обязательным для всех школьников страны