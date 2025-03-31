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10:35, 31 марта 2025Бывший СССР

Пушилин заявил об указе Киева атаковать прессу

Пушилин: ВСУ бьют по журналистам по указанию Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по журналистам по указу киевского режима. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим, что на протяжении всего периода с 2014 года противник умышленно обстреливает как раз прессу», — рассказал чиновник.

По его словам, если раньше опознавательные надписи «Пресса» казались способствующими защите, то сейчас очевидно, что подобное, наоборот, связано с дополнительными опасностями.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ пытаются контратаковать российские войска в Часовом Яре и у Дзержинска (украинское название — Торецк). По его словам, украинское командование перебрасывает резервы на данный участок, где среди штурмовиков также были замечены женщины.

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