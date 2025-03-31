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18:39, 31 марта 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего

ScienceAlert: Прием парацетамола снижает восприятие риска у людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Один из самых популярных в мире обезболивающих препаратов — парацетамол — способен не только снимать боль, но и влиять на поведение. Как показало исследование ученых из Университета штата Огайо, препарат снижает восприятие риска и может подталкивать к более рискованным решениям, сообщает ScienceAlert.

Эксперименты с участием более 500 человек показали: после приема 1000 мг парацетамола добровольцы охотнее шли на риск, чем те, кто получил плацебо. В компьютерной игре, где нужно было надувать виртуальный шарик, чтобы заработать баллы, участники, принявшие препарат, чаще переоценивали безопасный предел и «лопали» шарик, теряя все.

Исследователи также предложили участникам оценить гипотетические рискованные действия — например, прыжок с моста на резинке или езду без ремня безопасности. И здесь люди, принявшие парацетамол, в среднем воспринимали эти сценарии как менее опасные.

Ученые полагают, что дело может быть не только в искаженной оценке риска, но и в снижении тревожности: препарат ослабляет негативные эмоции, которые обычно сдерживают человека от рискованных поступков.

Специалисты подчеркивают, что эффект может быть умеренным, но он заслуживает внимания, особенно с учетом широчайшего распространения препарата.

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