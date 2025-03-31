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13:24, 31 марта 2025Силовые структуры

Раскрыто состояние раненого стрелка из Мурманска

Стрелок из Мурманска в коме, он под охраной в больнице
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Раненого снайпером 43-летнего жителя Мурманска, устроившего стрельбу с крыши жилого дома, охраняют в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина находится под охраной в лечебном учреждении, у него ранения головы и левого бедра. Следователи ждут, когда врачи разрешат им поработать с подозреваемым. Стрелок находится в коме, его состояние оценивается как критическое, уточняет РЕН ТВ.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма снайпер обезвредил стрелка.

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