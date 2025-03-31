Развивающиеся страны опередили развитые в одной отрасли

Развивающиеся страны опередили развитые по скорости развития безналичных платежей. Об этом заявили эксперты Банка международных расчетов (БМР).
По итогам 2023 года объем безналичных платежей сильнее рос в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой — с 293 до 377 в расчете на душу населения (плюс 29 процентов). Для сравнения, показатели отрасли в государствах с развитой экономикой увеличились с 468 до 487 (плюс 4 процента).
Как отмечают в обзоре, в странах с развивающейся экономикой использование кредитных переводов за то же время выросло на 35, а электронных денег — на 48 процентов год к году. В среднем, количество кредитных переводов и электронных платежей на душу населения в год составило 104 и 68 соответственно, в то время как в развитых их число составило 98 и 22.
«Корреляция между ростом быстрых платежей и снижением наличных платежей может просто отражать более широкую цифровизацию экономики как общий влияющий фактор. Например, переход от платежей в точках продаж к электронной коммерции может привести к снижению наличных платежей, тогда как растущее использование QR-кодов», — пояснили авторы.
На фоне новостей о постепенном внедрении цифрового рубля в России стали распространяться мифы о новом формате валюты. Как пояснили в Центробанке, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, авторы подобных рассылок пытаются подкрепить сообщения выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют ничего общего с цифровым рублем или же вырваны из контекста. Пользователей призывают «категорически» избегать использования цифровых рублей и в ряде случаев прилагают форму заявлений на отказ от них. Иногда россиян пугают, что принудительный переход на цифровые рубли приведет к ограничению расходов граждан.