Развивающиеся страны опередили развитые в одной отрасли

БМР: Развивающиеся страны быстрее развитых наращивают безналичные платежи

Развивающиеся страны опередили развитые по скорости развития безналичных платежей. Об этом заявили эксперты Банка международных расчетов (БМР).

По итогам 2023 года объем безналичных платежей сильнее рос в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой — с 293 до 377 в расчете на душу населения (плюс 29 процентов). Для сравнения, показатели отрасли в государствах с развитой экономикой увеличились с 468 до 487 (плюс 4 процента).

Как отмечают в обзоре, в странах с развивающейся экономикой использование кредитных переводов за то же время выросло на 35, а электронных денег — на 48 процентов год к году. В среднем, количество кредитных переводов и электронных платежей на душу населения в год составило 104 и 68 соответственно, в то время как в развитых их число составило 98 и 22.

«Корреляция между ростом быстрых платежей и снижением наличных платежей может просто отражать более широкую цифровизацию экономики как общий влияющий фактор. Например, переход от платежей в точках продаж к электронной коммерции может привести к снижению наличных платежей, тогда как растущее использование QR-кодов», — пояснили авторы.

На фоне новостей о постепенном внедрении цифрового рубля в России стали распространяться мифы о новом формате валюты. Как пояснили в Центробанке, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, авторы подобных рассылок пытаются подкрепить сообщения выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют ничего общего с цифровым рублем или же вырваны из контекста. Пользователей призывают «категорически» избегать использования цифровых рублей и в ряде случаев прилагают форму заявлений на отказ от них. Иногда россиян пугают, что принудительный переход на цифровые рубли приведет к ограничению расходов граждан.