В России стали распространяться мифы о цифровом рубле

ЦБ: В соцсетях и мессенджерах распространяют ложную информацию о цифровом рубле

В России стали массово распространять ложную информацию о цифровом рубле. О появившихся в соцсетях и мессенджерах мифах вокруг нового формата валюты со ссылкой на представителя Центробанка сообщает РБК.

По словам источника в регуляторе, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, авторы подобных рассылок пытаются подкрепить свои сообщения различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют ничего общего с цифровым рублем или же вырваны из контекста. Пользователей призывают «категорически» избегать использования цифровых рублей и в ряде случаев прилагают форму заявлений на отказ от них. Иногда россиян пугают, что принудительный переход на цифровые рубли приведет к ограничению расходов граждан.

Новый формат валюты будет существовать как дополнение к наличным и безналичным средствам и решение, использовать его или нет, останется за пользователем, напомнили в ЦБ. Слухи о намерениях отказаться от наличных денег из-за цифрового рубля и сделать переход принудительным являются мифами.

За рассылкой подобных сообщений могут стоять коррупционеры в госсекторе, так как использование цифровых рублей при госзакупках и госзаказах позволит отслеживать перемещение денежных средств, предположил гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. С помощью цифрового рубля можно будет увидеть, как, например, деньги, выделенные на строительство моста в каком-нибудь отдаленном регионе страны, оставят свой след в бутике в Столешником переулке или всплывут в престижном жилищном комплекс, пояснил он. Рассылка таких мифов сообщений заставляет граждан переживать за исчезновение бумажных денег, особенно это действует на пожилых людей, которые не любят пользоваться картами и мобильными приложениями.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин пообещал, что цифровой рубль будет использовать при проведении расчетов в рамках системы федерального бюджета с 2025 года. Использование этой валюты в масштабах всей страны начнется с 1 июля 2025 года, уточнил он в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».