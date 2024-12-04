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16:19, 4 декабря 2024Экономика

Путин назвал сроки начала использования цифрового рубля

Путин: цифровой рубль будет использоваться в расчетах с 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Цифровой рубль будет использовать при проведении расчетов в рамках системы федерального бюджета со следующего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Соответствующие договоренности, напомнил глава государства, были достигнуты ранее. Что касается использования этой валюты в масштабах всей страны, то такая функция появится с 1 июля 2025 года, уточнил Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». На этом фоне он призвал власти обеспечить возможность проведения расчетов с использованием цифрового рубля в сжатые сроки.

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Новый этап тестирования цифрового рубля в России стартовал с 1 сентября 2024 года. Подобные операции по-прежнему доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте с августа 2023-го. При этом значительно выросло количество участников. Ими станут не 600, а 9 тысяч граждан. Кроме того, заметно расширилось и число компаний-участников. Их количество увеличилось с 22 до 1,2 тысячи.

В конце ноября газета «Ведомости» сообщила о намерении представителей Центробанка (ЦБ) создать отдельное приложение для операций с цифровым рублем. Как ожидается, подобное нововведение позволит сократить затраты финансовых организаций на внедрение этой валюты. В ЦБ поддержали инициативу создания единого оператора платформы.

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