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17:33, 31 марта 2025Забота о себе

Россиян предупредили о сильно ухудшающем течение COVID-19 весной факторе

Иммунолог Крючков: Аллергия на пыльцу березы может ухудшить течение COVID-19
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Аллергия на пыльцу некоторых деревьев весной может резко ухудшить течение ОРВИ, гриппа или COVID-19, предупредил россиян иммунолог Николай Крючков. Об этом факторе он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Таким образом он отреагировал на сообщения в СМИ о проникновении в Россию нового вируса, вызывающего кашель с кровью. «Возможно, играет роль то, что сейчас сезон пыления деревьев, выделяющих пыльцу-аллерген. Это береза, орешник в первую очередь», — рассказал о сезонной аллергии врач. Крючков пояснил, что, если человек с аллергией заболевает ОРВИ, она сильно ухудшает течение заболевания, в том числе вызывает одышку.

По мнению врача, в действительности рост заболеваемости может объясняться сочетанием высокого ОРВИ-сезона, сезона аллергии и вакциноконтролируемых заболеваний. Крючков также обратил внимание на то, что у двух людей с симптомами нового вируса может быть разный возбудитель заболевания.

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Сообщения о том, что в России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, были опубликованы 29 марта. У заболевших, число которых не называлось, болезнь начиналась с ломоты и слабости. При этом тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат.

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