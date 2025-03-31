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14:52, 31 марта 2025Экономика

Россиянам предрекли аномальное начало апреля

Синоптик Вильфанд: В начале апреля погода в России будет намного теплее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В начале апреля погода во многих регионах России будет сильно теплее нормы. Об аномальных температурах предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Почти нет регионов, где температурные аномалии были бы отрицательными. На европейской территории ожидается на 2-4 градуса выше нормы, в Южном федеральном округе — на 8-10 градусов выше нормы», — уточнил синоптик.

Метеоролог подчеркнул, что в Волгоградской, Астраханской и Ростовской будет намного теплее, чем обычно. Аномальное тепло ожидают и в Якутии — температура превысит норму на 8-10 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил жителей юга европейской части России об опасных явлениях. На регионы обрушатся сильные дожди, гроза и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. В горных районах есть вероятность лавин, отметил синоптик.

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