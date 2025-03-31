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14:14, 31 марта 2025Экономика

Три российских округа предупредили об опасной погоде

Вильфанд: Грозы с ветром и лавиноопасность ожидаются в трех округах России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Сильные дожди с ветром, грозы и лавиноопасность ожидаются в трех округах на юге европейской части России. Об опасной погоде жителей нескольких регионов страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Так, 31 марта и 1 апреля на Краснодарский край обрушатся сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Аналогичная ситуация сложится в других регионах на юге европейской части страны и в Центральном федеральном округе, а именно — в Липецкой области, отметил синоптик.

«В Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Ингушетии будет сильный дождь с грозой. В связи с тем, что дожди уже прошли в Краснодарском крае, в том числе и в районе Сочи, и северокавказских республиках, везде отмечается сильная лавиноопасность, потому что солнце уже мощное, а снег все более уплотняется и насыщается водой», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в 2025 году горнолыжный сезон будет длинным — обычно он заканчивается уже в конце марта.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком похолодании и снеге. Так, температура воздуха в столице упадет на 8-10 градусов, а к выходным может установиться временный снежный покров.

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