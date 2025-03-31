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12:15, 31 марта 2025Россия

Россияне решили пожарить шашлыки и ушли под лед

Shot: Трое жителей Петербурга решили пожарить шашлыки и ушли под лед
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Трое жителей Санкт-Петербурга решили пожарить шашлыки и ушли под лед. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, трое друзей отправились на Танковый карьер во Всеволожском районе Ленобласти. Там двое из товарищей захотели проверить, насколько толстый лед в центре водоема, и провалились.

22-летнего молодого человека сумели достать, его не реанимировали. Сейчас продолжаются поиски его приятелей, разузнал Shot.

Кроме того, по информации издания, 49-летний житель не выжил из-за своих соседей, которые жарили шашлыки прямо на балконе. В результате в многоэтажке начался пожар. Мужчину вытащить из здания не удалось.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед на Волге. Спасатели вытащили мужчин. Медицинская помощь россиянам не потребовалась.

ЖЗЛ
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