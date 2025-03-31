Россиянка нашла альтернативу для путешествий за границу в родной стране

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова нашла альтернативу для путешествий за границу в родной стране. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в России есть множество красивых и интересных мест. В первую очередь она упомянула Санкт-Петербург с его роскошными дворцами и архитектурой. Также блогерша посоветовала посетить Калининградскую область, Казань, Кавказские Минводы, Москву.

Ранее стало известно, какие направления для путешествий на автомобиле в новогодние праздники оказались самыми популярными у россиян. Среди них — Байкал, Санкт-Петербург, Великий Устюг и Карелия.

