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11:25, 31 марта 2025Силовые структуры

Россиянка решила приобрести 16 автомобилей из КНР через знакомого и потеряла 65 миллионов

Жительница Подмосковья отдала 65 млн рублей на покупку авто из КНР и лишилась их
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Трое мужчин забрали 65 миллионов рублей у жительницы Подмосковья для покупки автомобилей из Китайской народной республики (КНР) и пропали с ее деньгами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно, женщина обратилась к своему знакомому и попросила его помочь перегнать 16 машин из КНР в Московскую область. Получив деньги, мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию, где в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантов задержали в Ногинске и Электростали — сейчас они находятся под стражей.

В ходе обысков у мужчин были изъяты смартфоны, банковские карточки, ключи от иномарок и два автомобиля. Проверяется законность приобретения этих машин, а также причастность задержанных к другим преступлениям.

Ранее в Ивановской области мужчину осудили за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя.

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