Лебедев: ВС России поразили завод в Харькове, ремонтировавший танки Leopard

Российские войска в результате ракетного удара поразили завод в Харькове, ремонтировавший немецкие танки Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков — шесть прилетов, все в городе. Удары наносились по промышленным площадкам и цехам рядом с заводом», — говорится в публикации.

Партизан отметил, что помимо ремонта и обслуживания немецкие танки на заводе модифицировали: устанавливали активную защиту, снабжали средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские войска поразили ремонтную базу танков Leopard в Кривом Роге. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, на этом объекте также ремонтировались и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.