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13:08, 31 марта 2025Бывший СССР

Российские войска поразили ремонтировавший танки Leopard завод в Харькове

Лебедев: ВС России поразили завод в Харькове, ремонтировавший танки Leopard
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Российские войска в результате ракетного удара поразили завод в Харькове, ремонтировавший немецкие танки Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков — шесть прилетов, все в городе. Удары наносились по промышленным площадкам и цехам рядом с заводом», — говорится в публикации.

Партизан отметил, что помимо ремонта и обслуживания немецкие танки на заводе модифицировали: устанавливали активную защиту, снабжали средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские войска поразили ремонтную базу танков Leopard в Кривом Роге. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, на этом объекте также ремонтировались и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

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