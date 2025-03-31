Ахметшин: ВСУ пытались удержать позиции в ДНР, используя технику НАТО

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались удержать позиции в населенном пункте Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью техники, переданной странами-членами Североатлантического альянса (НАТО). Об этом рассказал командир штурмовой роты 428-го полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильшат Ахметшин в беседе с РИА Новости.

«Это М-113, это Bradley и MaxPro или турецкие ББМ. Выгружали десант напротив наших парней, и пришлось повоевать, повозиться с этим врагом», — рассказал Ахметшин.

30 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль Запорожье, находящееся рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Потери ВСУ в боях за село составили 510 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась четырех орудий полевой артиллерии и семи автомобилей.