Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:57, 31 марта 2025Бывший СССР

Российский командир рассказал о попытках ВСУ удержать позиции

Ахметшин: ВСУ пытались удержать позиции в ДНР, используя технику НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались удержать позиции в населенном пункте Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью техники, переданной странами-членами Североатлантического альянса (НАТО). Об этом рассказал командир штурмовой роты 428-го полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильшат Ахметшин в беседе с РИА Новости.

«Это М-113, это Bradley и MaxPro или турецкие ББМ. Выгружали десант напротив наших парней, и пришлось повоевать, повозиться с этим врагом», — рассказал Ахметшин.

30 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль Запорожье, находящееся рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Потери ВСУ в боях за село составили 510 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась четырех орудий полевой артиллерии и семи автомобилей.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Зеленский обвинил Кремль в издевках над попытками Запада остановить военный конфликт

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа о третьем сроке

    В Европе захотели увеличить импорт российского газа

    Военблогер сообщил о рекордном применении Россией БПЛА

    Германия продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций

    Орбан заявил о разложении Евросоюза

    Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки попал на видео

    Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина

    В России введут уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше