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14:14, 31 марта 2025Силовые структуры

Российский предприниматель расправился с коммерсантом и сдался полиции

В Московской области предприниматель расправился со знакомым из-за долгов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области 47-летнему предпринимателю предъявили обвинение в расправе над коммерсантом. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 марта мужчины встретились возле придорожного кафе в поселке Мисайлово. Обвиняемый трижды выстрелил в знакомого и когда тот перестал падавать признаки жизни самостоятельно явился в полицию, где сдался и обо всем рассказал.

На допросе он рассказал, что причиной конфликта стал давний спор из-за долгов обвиняемого. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины и заключении его в СИЗО.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего мужчину, выстрелившего в 23-летнего гражданина Белоруссии на фуд-корте.

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