Ровно перейдет на почасовую подачу воды из-за долга коммунального предприятия

Ровно готовится к переходу на почасовую подачу воды. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Уже в апреле коммунальное предприятие «Ровнооблводоканал» готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. Это будет означать, что в городе в квартирах многих жителей в определенные часы не будет напора, а у тех, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

Издание сообщает, что причиной этого в компании называют неоправданно заниженный тариф. Сообщается, что он должен был превышать 57 гривен, но из-за моратория на повышение жители города платят только 32 гривны за кубометр. Долг «Ровнооблводоканал» превысил 115 миллионов гривен.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что Украина в ближайшем будущем может лишиться контроля над энергетической инфраструктурой и стратегическими отраслями страны. Он отметил, что кроме этого в стране не осталось ничего ценного, не считая «Украинской железной дороги».