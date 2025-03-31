Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:07, 31 марта 2025Бывший СССР

Санду рассказала о требованиях Молдавии по оппозиционеру Нестеровскому

Санду: Молдавия потребует от Приднестровья вернуть депутата Нестеровского
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавская сторона обратится к властям Приднестровья с требованием о передаче Кишиневу осужденного на 12 лет заключения депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского. Об этом заявила журналистам президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

По словам Санду, кабмин Молдавии обратится с соответствующим запросом в Приднестровье, чтобы Нестеровский был передан на правый берег для применения решения, которое вынес суд.

Помимо этого, президент обвинила Россию во вмешательстве в судебные дела Нестеровского и главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Ранее МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опроверг заявления о бегстве на территорию государства молдавского оппозиционера Александра Нестеровского.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Зеленский обвинил Кремль в издевках над попытками Запада остановить военный конфликт

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа о третьем сроке

    В Европе захотели увеличить импорт российского газа

    Военблогер сообщил о рекордном применении Россией БПЛА

    Германия продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций

    Орбан заявил о разложении Евросоюза

    Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки попал на видео

    Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина

    В России введут уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше