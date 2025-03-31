Санду рассказала о требованиях Молдавии по оппозиционеру Нестеровскому

Санду: Молдавия потребует от Приднестровья вернуть депутата Нестеровского

Молдавская сторона обратится к властям Приднестровья с требованием о передаче Кишиневу осужденного на 12 лет заключения депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского. Об этом заявила журналистам президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

По словам Санду, кабмин Молдавии обратится с соответствующим запросом в Приднестровье, чтобы Нестеровский был передан на правый берег для применения решения, которое вынес суд.

Помимо этого, президент обвинила Россию во вмешательстве в судебные дела Нестеровского и главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Ранее МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опроверг заявления о бегстве на территорию государства молдавского оппозиционера Александра Нестеровского.