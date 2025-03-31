Сийярто: Попытки Запада присоединить Украину к ЕС стали частью военного психоза

В Евросоюзе (ЕС) нагнетается военный психоз в целях продолжения конфликта на Украине. Частью этих усилий являются попытки ускоренного присоединения Украины к сообществу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Брюссельские политики нагнетают в Европе сильнейший военный психоз, потому что они решили, что война на Украине должна продолжаться», — отметил он.

По словам Сийярто, важным элементом нагнетания военного психоза и усилий по продолжению войны является желание Брюсселя с безумной скоростью пропихнуть Украину в Евросоюз. Если это решение Запада станет реальностью, то расплачиваться за него придется Венгрии, венгерскому народу и европейцам, посетовал дипломат.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не сможет помочь Украине оружием, поскольку Брюсселю для этого нужна «несуществующая сумма денег». Венгерский представитель также назвал провокацией заявления ЕС об угрозе со стороны Москвы. Дипломат назвал это «поразительной и необоснованной истерией, в которой отсутствуют все признаки здравого смысла».

