Стала известна судьба пропавших в Литве солдат США

Командование США в Европе подтвердило гибель пропавших в Литве солдат

Командование США в Европе подтвердило гибель трех из четырех пропавших в Литве солдат. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Три солдата армии США, приписанные к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, утром 31 марта литовские и американские военные вытащили из торфяника бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A2 Hercules вместе с телами трех из четырех солдат. Судьба четвертого пропавшего американского военного в настоящий момент неизвестна, продолжаются спасательные работы. Личности жертв инцидента не разглашаются до уведомления ближайших родственников.

Ранее прокуратура Литвы начала расследование для выяснения причин гибели американских военных. При этом заявление было сделано до официального подтверждения.