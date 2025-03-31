Стало известно о наращивании ВСУ интенсивности ударов в Курской области

«Архангел спецназа»: ВСУ нарастили интенсивность ударов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние два дня нарастили интенсивность ударов в Курской области. Об этом сообщил Telergam-канал «Архангел спецназа».

«В последние два дня противник нарастил интенсивность огневого поражения ствольной артиллерии по рубежам наступающих сил, а также по тыловым районам Суджи, Мирного, Рубанщины и Гончаровки», — говорится в сообщении.

По информации канала, ВСУ пытались удержать позиции в оставшейся части региона, однако их попытки не увенчались успехом. Российские военные занимаются зачисткой лесополос близ освобожденной Гоголевки, где сохраняется присутствие противника.

ВС России также приступили к зачистке населенного пункта Гуево, куда противник перебросил дополнительные силы с целью задержать российские штурмовые группы.

Ранее сообщалось, что ВСУ рассредоточили отряды в лесополосах у хутора Олешня в Курской области. ВС России ударили по резервам украинских военных, которые были переброшены к этому хутору.