Стало известно о пострадавших в результате стрельбы в Мурманске

Mash: Два человека пострадали в результате стрельбы мужчины с крыши в Мурманске

Два человека пострадали в результате стрельбы мужчины с крыши на Кольском проспекте в Мурманске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, один мужчина порезался разбитым стеклом, у женщины поднялось давление. Как утверждает Mash, стрельбу в Мурманске устроил сотрудник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Россиянин накануне вечером открыл огонь из двух ружей по машинам полиции на улице, а потом забаррикадировался на крыше.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис оперативно подтвердил факт стрельбы.

Он также призвал жителей соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности — погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео. Особо Чибис попросил граждан не снимать и не выкладывать в сеть видео работы сотрудников правоохранительных органов.