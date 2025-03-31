В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

Обстрелявший полицейских в Мурманске мужчина был тяжело ранен снайпером

Вечером 30 марта в Мурманске раздались выстрелы. Местные Telegram-каналы сообщили о звуках стрельбы в районе Кольского проспекта.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис оперативно подтвердил факт стрельбы. Он уточнил, что стрелок находится на крыше дома по адресу Кольский проспект, 10 и ведет огонь по людям. Политик призвал жителей соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности — погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео. Особо Чибис попросил граждан не снимать и не выкладывать в сеть видео работы сотрудников правоохранительных органов.

Преступник забаррикадировался и облил крышу дома бензином

В результате мужчину удалось нейтрализовать снайперам. В результате точного выстрела злоумышленник был тяжело ранен в голову, его задержали и доставили в реанимацию.

Позднее выяснилось, что злоумышленник облил крышу дома бензином, намереваясь поджечь здание. Также он забаррикадировался, установив на выходе на крышу спиралевидную колючую проволоку. Из-за этого прибывший на место ЧП спецназ два часа не мог подобраться к преступнику.

Для захвата преступника были задействованы сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии.

Стрелком оказался психически нездоровый человек

До нейтрализации стрелок вел интенсивный огонь по окнам квартир, машинам и людям. В определенный момент даже возникла путаница в вопросе, чем вооружен преступник — темп выстрелов порой был похож на автоматные очереди. Позднее следователи обнаружили на месте ЧП две единицы охотничьего оружия: карабин «Вепрь» с нарезным стволом и двуствольное гладкоствольное ружье Иж-27.

Изначально сообщалось, что от действий стрелка пострадали несколько человек. Впоследствии выяснилось, что кроме преступника, никто ранений не получил.

Стрелявшего опознали, им оказался местный житель 1981 года рождения. Согласно информации Telegram-канала Mash, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В этом случае остается непонятным, как он мог получить доступ к оружию — по действующему законодательству для получения либо продления лицензии на хранение и ношение оружия и патронов необходимо раз в пять лет проходить медкомиссию, на которой среди прочего проверяется, не состоит ли гражданин на учете у нарколога и психиатра.