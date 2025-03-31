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05:39, 31 марта 2025Мир

Стало известно возможное место встречи по зерновой сделке

Встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции. О возможном месте встречи сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, в ходе телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был затронут вопрос новой зерновой сделки.

«На определенном этапе, при согласии сторон, переговоры могут пройти и в Турции, такая готовность у Анкары имеется. Но пока нет какой-либо конкретной информации в этом направлении», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл позицию России по зерновой сделке. «Мы за возобновление в какой-то форме — более приемлемой для всех — черноморской инициативы», — сказал дипломат.

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