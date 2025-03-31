Страна НАТО захотела выделить Украине военную помощь

Глава Минобороны Брекелманс: Нидерланды готовы выделить Украине 2 млрд евро

Нидерланды готовы выделить Украине новый пакет военной помощи в размере двух миллиардов евро. Об этом написал глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс по итогам визита в Киев в своем аккаунте в социальной сети X.

«Я проинформировал о нашем пакете помощи в два миллиарда евро в 2025 году. Решающее значение имеют 500 миллионов евро по линии беспилотников», — отметил глава оборонного ведомства по итогам встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО взяло под свой контроль всю военную помощь Украине вместо США и их системы двусторонних соглашений. Он уточнил, что теперь поставки военной техники будут проходить под контролем структур Североатлантического альянса. Прежде всего, речь идет о контроле над логистикой.