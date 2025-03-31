Евроинтеграцию в Молдавии сравнили с сектой

Замглавы Гагаузии Илья Узун назвал евроинтеграцию в Молдавии сектой

Евроинтеграция в Молдавии превратилась в секту. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы Гагаузии Илья Узун.

«Если ты не вступаешь в эту секту, значит, ты поддерживаешь Кремль», — заявил политик.

Сообщается, что официальное взаимодействие Комрата (столица автономно-территориального образования Гагаузия) с Кишиневом не осуществляется. По словам Узуна, власти Молдавии выбрали другие методы: давление, шантаж и угрозы.

Ранее сообщалось, что сторонники башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул выступили с митингом у СИЗО в Кишиневе, где находится политик. Муниципальный советник города Комрат Иван Паня заявил, что полиция задержала его и других активистов.