В Германии оценили возможность уступок Путину

Сопредседатель СДПГ Клингбайль заявил, что сейчас не время для уступок Путину

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что сейчас не стоит идти на уступки президенту России Владимиру Путину. Его цитирует N-tv.

По утверждению политика, глава государства не сдвинулся ни на дюйм в вопросе переговоров по завершению украинского конфликта, поэтому сейчас ни о каких уступках не может идти речи. Он подчеркнул, что необходимо остановить боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о большом прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. Он отметил, что конфликты есть везде и всегда, однако в вопросе противостояния на Украине «шаг за шагом» происходит движение к миру.