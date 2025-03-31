Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 31 марта 2025Мир

В Германии оценили возможность уступок Путину

Сопредседатель СДПГ Клингбайль заявил, что сейчас не время для уступок Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что сейчас не стоит идти на уступки президенту России Владимиру Путину. Его цитирует N-tv.

По утверждению политика, глава государства не сдвинулся ни на дюйм в вопросе переговоров по завершению украинского конфликта, поэтому сейчас ни о каких уступках не может идти речи. Он подчеркнул, что необходимо остановить боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о большом прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. Он отметил, что конфликты есть везде и всегда, однако в вопросе противостояния на Украине «шаг за шагом» происходит движение к миру.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    Трамп захотел выяснить один факт про Путина

    Продажи смартфонов в России рухнули

    В России заметили резкий рост обращений в связи с долгами по зарплате

    Родители едва не похоронили живого сына

    Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

    Депутат Рады увидел стратегию лудомана в действиях Зеленского

    Маск надел шляпу в виде сыра и выступил на сцене

    В правительстве оценили идею ограничить полномочия ЦБ

    Мужчина подул на сырный соус и увидел человеческое ухо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше