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17:20, 31 марта 2025Экономика

В Госдуме высказались о повышении пенсионного возраста

Депутат Леонов: Опасения по поводу повышения пенсионного возраста напрасны
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Возможное увеличение возраста молодежи до 40 с лишним лет не повлечет за собой повышения пенсионного возраста. Об этом заявил Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Его процитировало издание «Подъём».

По его словам, подобные опасения «абсолютно напрасны», так как пороги этих двух возрастов между собой не связаны. Как полагает парламентарий, повышение возраста молодежи до 40 лет может обеспечить несколько позитивных последствий. Например, продлится действие тех или иных государственных программ для молодежи. Сегодня принять участие в некоторых из них могут только лица младше 35 лет.

«Например, сейчас льготную молодежную ипотеку может получить пара, в которой каждый супруг не старше 35 лет на момент предоставления субсидии. Следовательно, расширение группы молодежи охватит больше граждан, которые смогут претендовать на молодежную ипотеку», — объяснил депутат.

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Он подчеркнул, что когда в 2018 году пенсионный возраст повысили, возрастная группа молодежи осталась неизменной.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения повысить возраст молодежи до 44 лет. По его мнению, это рациональный поступок. Сегодня в РФ под определение молодежи попадают россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

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