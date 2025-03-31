В Киеве перекрыли дороги из-за иностранных гостей

В столице Украины Киеве перекрыли дороги из-за визита «иностранных гостей». Об этом сообщает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.
«Кортеж с "иностранными гостями" уже в Киеве. Дороги перекрыты, в центре много полиции», — указано в сообщении.
Отмечается, что ранее о перекрытии дорог из-за визита «иностранных гостей» сообщало Управление государственной охраны Украины.
26 марта Киев посещал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде вместе с министром труда и социальных дел Тонье Бренной.