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13:01, 31 марта 2025Бывший СССР

В Киеве перекрыли дороги из-за иностранных гостей

«Инсайдер»: в Киеве из-за иностранных гостей перекрыли дороги
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В столице Украины Киеве перекрыли дороги из-за визита «иностранных гостей». Об этом сообщает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Кортеж с "иностранными гостями" уже в Киеве. Дороги перекрыты, в центре много полиции», — указано в сообщении.

Отмечается, что ранее о перекрытии дорог из-за визита «иностранных гостей» сообщало Управление государственной охраны Украины.

26 марта Киев посещал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде вместе с министром труда и социальных дел Тонье Бренной.

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