В Киев прибыл глава МИД одной из стран НАТО

В Киев прибыл глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде

В Киев днем 26 марта прибыл министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня я нахожусь на Украине вместе со своей коллегой, министром труда и социальных дел Тонье Бренной. Мы находимся здесь, чтобы выразить твердую поддержку и долгосрочное партнерство Норвегии с народом Украины в критический момент», — написал глава МИД Норвегии.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел в четверг, 20 марта, посетил Украину. Он встретился в Одессе с вице-премьер-министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой.

За неделю до этого с визитом на Украину прибыла министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Она посетила Киев.