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13:13, 31 марта 2025Россия

В Минобороны России раскрыли цели ударов по Украине за сутки

Минобороны России заявило об ударе по военному аэродрому Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские беспилотники и авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по объектам инфраструктуры военного аэродрома на Украине. Пораженные за сутки цели журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, помимо аэродрома, поражены цеха производства и места запуска беспилотников, склады боеприпасов, вооружения и имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее в Минобороны России отчитались, что с 22 по 28 марта российские войска нанесли семь групповых ударов по военным объектам на территории Украины.

В марте российское оборонное ведомство неоднократно обвиняло Киев в ударах по гражданской энергетической инфраструктуре. Так, 30 марта ВСУ вновь атаковали объекты «Брянскэнерго» в Брянской области. В Минобороны России считают, что таким образом Украина пытается сорвать российско-американские договоренности по урегулированию конфликта.

ЖЗЛ
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