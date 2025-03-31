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23:45, 31 марта 2025Силовые структуры

В МВД назвали причину падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве

МВД: Водитель упавшего с 5 этажа паркинга в Москве авто перепутала газ и тормоз
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Водитель автомобиля Volkswagen, который упал с пятого этажа паркинга на западе Москвы, по предварительной информации, могла перепутать газ и тормоз. Такую причину случившегося назвали в столичном ГУ МВД, передает ТАСС.

«Сегодня около 20:30 по московскому времени на Крылатской улице произошло падение автомашины с пятого этажа многоэтажного паркинга. После падения автомобиль загорелся», — уточнили правоохранители, добавив, что женщина, находившаяся за рулем, не выжила.

Пожар потушили очевидцы при помощи огнетушителей до прибытия спасателей. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки попал на видео. На кадрах видно, как машина выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга, рухнула вниз и перевернулась на крышу.

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