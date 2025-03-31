В МВД назвали причину падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве

МВД: Водитель упавшего с 5 этажа паркинга в Москве авто перепутала газ и тормоз

Водитель автомобиля Volkswagen, который упал с пятого этажа паркинга на западе Москвы, по предварительной информации, могла перепутать газ и тормоз. Такую причину случившегося назвали в столичном ГУ МВД, передает ТАСС.

«Сегодня около 20:30 по московскому времени на Крылатской улице произошло падение автомашины с пятого этажа многоэтажного паркинга. После падения автомобиль загорелся», — уточнили правоохранители, добавив, что женщина, находившаяся за рулем, не выжила.

Пожар потушили очевидцы при помощи огнетушителей до прибытия спасателей. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки попал на видео. На кадрах видно, как машина выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга, рухнула вниз и перевернулась на крышу.