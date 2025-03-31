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14:42, 31 марта 2025Мир

В НАТО анонсировали рекордный пакет помощи Украине

Швеция анонсировала крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonas Gratze / Getty Images

Швеция анонсировала крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине, который составит 16 миллиардов крон (порядка 135 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявил глава Минобороны королевства Пол Йонсон, передает агентство Reuters.

«Швеция приняла решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 16 миллиардов крон, что станет крупнейшим пакетом от этой скандинавской страны на сегодняшний день», — приводит агентство слова главы оборонного ведомства.

Уточняется, что из 16 миллиардов шведских крон порядка 60 процентов уйдет на закупку техники, которую получат Вооруженные силы Украины. Предполагается, что оружие будет полностью закуплено в самой Швеции.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что королевство готово выделить Украине новый пакет военной помощи в размере двух миллиардов евро.

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