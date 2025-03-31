В популярном у мигрантов российском городе выявили 40 тысяч новых получателей пособий

В популярном у мигрантов Сургуте выявили 40 тысяч новых получателей пособий

В Сургуте выявили 40 тысяч новых получателей пособий. Рост был стремительным и наблюдался в течение года, рассказал «Царьграду» депутат из Югры Ринат Айсин. Фрагмент беседы опубликован в Telegram телеканала.

По словам депутата, в связи с увеличением числа нуждающихся необходимо выделение еще пяти миллиардов рублей. Причины резкого роста потенциальных получателей пособий он не назвал.

При этом местные СМИ сообщают, что в Сургут приезжает большое число мигрантов. По данным городского руководства, в 2024 году приток иностранцев в город начал уменьшаться.

Ранее в Тверской области власти выдали квартиру семье мигранта, торгующего шаурмой. Речь идет о семье из Таджикистана, которая переехала в Россию в полном составе – на престарелых родственников уже успели оформить пенсии.