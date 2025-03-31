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20:45, 31 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили о потребности Украины в поддержке стран БРИКС

Депутат Рады Гриб: Украине очень нужна поддержка стран БРИКС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украине для продолжения конфликта нужна поддержка не только Европейского союза и США, но и стран-участниц БРИКС. О потребности Киева в помощи со стороны всех международных объединений заявила депутат Верховной Рады Виктория Гриб, фрагмент ее выступления публикует Telegram-канал «НОВИНИ.live».

«Я считаю, что нам сейчас необходимо надеяться не только на наших европейских партнеров, а продолжать работать с Соединенными Штатами Америки и с другими странами. Я еще раз обращаюсь к вопросу стран БРИКС», — заявила парламентарий.

Она добавила, что страны БРИКС поддерживают принципы ООН о территориальном суверенитете и это хороший сигнал для Киева.

Ранее стало известно, что Армения вновь стала заинтересована в отношениях с Россией и БРИКС из-за политической обстановки на Западе. В армянской прессе сообщается, что премьер-министр Никол Пашинян поручил госструктурам восстанавливать отношения Еревана с Москвой.

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