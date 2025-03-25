За Арменией заметили возобновление интереса к отношениям с Россией

«Взгляд»: Пашинян вновь заинтересован в отношениях с Россией

Армения вновь стала заинтересована в отношениях с Россией из-за политической обстановки на Западе. Такое мнение выразило российское интернет-издание «Взгляд».

Как отмечается в материале, армянские СМИ сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян поручил госструктурам восстанавливать отношения Еревана с Москвой. «Ереван, между тем, просится наблюдателем в БРИКС. Глава МИД Армении поздравляет российского коллегу с днем рождения. Пашинян лично прилетит в Москву 9 мая на Парад Победы», — указало издание.

По мнению автора статьи, Пашинян решил изменить внешнеполитический курс из-за политической ситуации на Западе, на отношения с которым он ранее сделал ставку. В частности, отмечается, что армянский премьер надеялся стать союзником Вашингтона и Демократической партии США, но последняя была разгромлена на президентских выборах республиканцем Дональдом Трампом.

Кроме того, Ереван строил отношения с Парижем, указано в материале. Однако Армения могла заметить, что глава Франции Эммануэль Макрон зачастую не выполняет свои многочисленные обещания, добавил автор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Армению дружественной для России страной. По его словам, Москва «более чем удовлетворена» взаимным отношением армянской стороны к перспективам двусторонних отношений с Россией.