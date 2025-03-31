В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новых вирусах

Роспотребнадзор опроверг появление новых вирусов в России

Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями в России не выявлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве опровергли информацию о появлении новых вирусов в России.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

29 марта Telegram-канал Shot написал, что россияне начали болеть неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру. Заболевшие рассказали, что тесты на ковид и грипп дали отрицательный результат.