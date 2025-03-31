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10:12, 31 марта 2025Экономика

В России назвали регионы с самыми большими зарплатами

РИА Новости: Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — лидеры по уровню з/п
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ненецкий (НАО) автономные округа стали лидерами в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в небольших населенных пунктах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

В качестве основного показателя ранжирования аналитики использовали отношение зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг, рассчитанной в среднем за 2024 год. Из статистики вычеркивались сведения о зарплате в крупнейших городах и региональных столицах. В рейтинг также не вошли крупнейшие субъекты РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

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По итогам исследования выяснилось, что в ЯНАО средней зарплаты хватает, чтобы приобрести 5,5 фиксированного набора товаров и услуг. По этому показателю регион оказался лидером. Средняя ежемесячная зарплата в ЯНАО в прошлом году составила 146 тысяч рублей. На второй строчке оказался Ненецкий автономный округ. В НАО на среднюю зарплату в 138 тысяч можно приобрести 5,1 стандартного набора. Топ-3 замкнула Магаданская область с результатом в 4,9 стандартного набора и средним окладом в размере 151 тысячи.

В 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличилась на 18,3 процента и достигла отметки в 76,5 тысячи рублей с учетом выплаты НДФЛ. Эксперты связывали подобную динамику в первую очередь с кадровым голодом, с которым столкнулось большинство ключевых отраслей российской экономики. На этом фоне работодатели стали активнее бороться за действующих и новых сотрудников, предлагая им более высокие оклады. Схожая динамика наблюдалась на внутреннем рынке и в начале 2025 года, утверждали в ЦБ. В январе-феврале зарплаты россиян продолжили расти высокими темпами, заключили в регуляторе.

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