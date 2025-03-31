Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:33, 31 марта 2025Силовые структуры

В России осудили бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области за взятку

В Белгородской области осудили экс-заместителя министра ЖКХ за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Белгородской области осудили бывшего заместителя министра ЖКХ за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Она признана виновной по статье 290 («Получение взятки через посредника в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2020 года она договорилась с близким родственником о выполнении им роли посредника при передаче от директора нескольких коммерческих фирм взятки за оказание содействия в заключении договоров на выполнение строительных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В октябре 2021 года ее родственник был фиктивно трудоустроен в одну из указанных коммерческих организаций и получал под видом заработной платы деньги, которые были взяткой должностному лицу. Кроме того, с ноября 2022-го по декабрь 2023 года от директора компании осужденная получила имущество в виде автомобиля, строительные материалы и другие товары, необходимые для возведения и обустройства принадлежащего ей дома, а также в виде денежных средств.

В результате противоправных действий она получила имущество и деньги на сумму более десяти миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего заместителя министра к восьми годам лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения ребенком возраста 14 лет, штрафу в размере 10,7 миллиона рублей и конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела в отношении экс-замминистра обороны России заключил сделку со следствием.

    Обсудить
    Последние новости

    Весенний призыв в России станет самым масштабным за 14 лет

    Россиянка выпила 20 таблеток успокоительного перед полетом и едва не лишилась жизни

    Поддельные смартфоны Samsung заполонили рынок

    В Раде рассказали о поставленной Европой задаче Зеленскому

    Звезда «Кухни» назвал себя адептом антидепрессантов

    На Западе назвали главного соперника Зеленского

    Мужчина ухаживал за могилой бабушки и случайно устроил разрушительный лесной пожар

    Медведев порассуждал о вступлении Российской армии в Париж на фоне приговора Ле Пен

    Эрнст высказался о сожалениях из-за ухода Малахова с Первого канала

    Бородина похвасталась украшением почти за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше