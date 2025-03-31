В России осудили бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области за взятку

В Белгородской области осудили экс-заместителя министра ЖКХ за взятку

В Белгородской области осудили бывшего заместителя министра ЖКХ за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Она признана виновной по статье 290 («Получение взятки через посредника в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2020 года она договорилась с близким родственником о выполнении им роли посредника при передаче от директора нескольких коммерческих фирм взятки за оказание содействия в заключении договоров на выполнение строительных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В октябре 2021 года ее родственник был фиктивно трудоустроен в одну из указанных коммерческих организаций и получал под видом заработной платы деньги, которые были взяткой должностному лицу. Кроме того, с ноября 2022-го по декабрь 2023 года от директора компании осужденная получила имущество в виде автомобиля, строительные материалы и другие товары, необходимые для возведения и обустройства принадлежащего ей дома, а также в виде денежных средств.

В результате противоправных действий она получила имущество и деньги на сумму более десяти миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего заместителя министра к восьми годам лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения ребенком возраста 14 лет, штрафу в размере 10,7 миллиона рублей и конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела в отношении экс-замминистра обороны России заключил сделку со следствием.