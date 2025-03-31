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07:51, 31 марта 2025Силовые структуры

Один из фигурантов дела экс-замминистра обороны России заключил сделку со следствием

Фигурант дела экс-замглавы МО Иванова заключил сделку со следствием
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — бизнесмен Сергей Бородин — заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, Бродин заключил сделку со следствием. В отношении его компании «Волжский берег» были приостановлены операции по счетам из-за непредоставления декларации в налоговую инспекцию. Также суд наложил арест на имущество, оформленное на эту компанию.

Боронид, как и соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, признал свою вину по делу.

Экс-замглавы Министерства обороны (МО) России Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Бородин и Фомин обвиняются в даче взятки.

Во вторник, 18 марта, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

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