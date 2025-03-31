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15:47, 31 марта 2025Наука и техника

В России разработали дрон с дальностью полета в 1000 километров

НПЦ БАС разработал прототип транспортного дрона большой дальности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Специалисты научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) разработали прототип транспортного дрона большой дальности. Об этом в организации рассказали «Известиям».

Разработчики планируют совершить первый полет в августе-сентябре. После этого могут начать программу летных, а следом и совместных испытаний аппарата с выполнением прикладных задач над сибирской тайгой.

Размах крыла дрона составляет около 10 метров, а длина фюзеляжа — около шести метров. Аппарат может нести более 200 килограммов груза. Беспилотник получил поршневой двигатель мощностью 100 лошадиных сил, который обеспечивает скорость полета до 180 километров в час. Дальность полета составляет 1000 километров.

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Беспилотник получил большой грузовой отсек, который позволяет перевозить объемные грузы. Для него разработают систему беспосадочной доставки груза за счет сброса контейнеров на парашюте. Это позволит доставлять грузы в районы без инфраструктуры для взлета и посадки.

«Конечно, аппарат обладает всеми возможностями современных дронов: наблюдение и мониторинг, передача информации в реальном времени оператору, автоматические взлет-посадка и следование по проложенному маршруту», — пишет издание.

В феврале на втором форуме «Патриоты Урала» был впервые представлен широкой публике дрон «Грузовик». Аппарат может доставить до 80 килограммов груза на расстояние до 10 километров.

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