В Узбекистане три человека погибли после взрыва в мечети

МЧС Узбекистана: В мечети Андижанской области произошел взрыв, трое погибших

В Андижанской области Узбекистана три человека погибли после взрыва в мечети. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

«В МЧС Андижанской области поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в одной из мечетей, расположенных на территории религиозного учреждения имени Мирзо Улугбека Избасканского района Андижанской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате взрыва еще десять граждан получили ранения.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Кроме того, страны одобрили около десятка соглашений, деклараций и протоколов, направленных на углубление дипломатического, политического и социального сотрудничества.

