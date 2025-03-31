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19:43, 31 марта 2025Бывший СССР

В Узбекистане три человека погибли после взрыва в мечети

МЧС Узбекистана: В мечети Андижанской области произошел взрыв, трое погибших
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Zafar Khalilov / Globallookpress.com

В Андижанской области Узбекистана три человека погибли после взрыва в мечети. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

«В МЧС Андижанской области поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в одной из мечетей, расположенных на территории религиозного учреждения имени Мирзо Улугбека Избасканского района Андижанской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате взрыва еще десять граждан получили ранения.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Кроме того, страны одобрили около десятка соглашений, деклараций и протоколов, направленных на углубление дипломатического, политического и социального сотрудничества.

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