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12:55, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Власти сообщили о технических работах в приложении «Метро Москвы»

В приложении «Метро Москвы» проводят технические работы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В личном кабинете приложения «Метро Москвы» сейчас возможны разные неполадки — все из-за технических работ специалистов. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram.

Как утверждается, специалисты уже работают над их скорейшим завершением.

Поясняется также, что все билеты, которые были оплачены ранее, остаются действительными в поездках. При этом пополнить проездную карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро. «Оплата проезда на валидаторах работает штатно — оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами и билетами "Единый"», — добавили в ведомстве.

О том, что в приложении «Метро Москвы» произошел массовый сбой, стало известно ранее в понедельник, 31 марта. Тогда же пассажиры жаловались на невозможность оплатить билеты и пользоваться картой метро.

В начале марта власти столицы начали тестировать новый формат оплаты проезда в метро. Если эксперимент удастся, то вскоре пассажирам станет удобнее приобретать билеты — всего лишь отсканировав камерой телефона QR-код в кассовой зоне.

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